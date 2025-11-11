'Aktrol' Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle 'Aktrol' olarak bilinen Furkan Bölükbaşı'nın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te Furkan Bölükbaşı'nın Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşım üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir" denildi.

BÖLÜKBAŞI'NIN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMI

'Aktrol' olarak tanınan ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik paylaşımlarıyla tartışma yaratan Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" şeklinde paylaşım yapmıştı. Bölükbaşı daha sonra tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

TCK 310 NE DİYOR?

Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu, 5237 sayılı TCK’nin 310. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde:

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı

Madde 310 - (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.