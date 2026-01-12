'Aktrol' Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı
'Aktrol' olarak bilinen Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanan 'Aktrol' Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.
2 aydır cezaevinde bulunan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın ardından soruşturma açılmıştı.
Bölükbaşı, 10 Kasım'da "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" şeklinde paylaşım yapmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
Ertesi gün gözaltına alınan Bölükbaşı 11 Kasım'da tutuklanmıştı.
Bölükbaşı'nın söz konusu paylaşımı yaptığı X hesabı da aynı gün erişime engellenmişti.