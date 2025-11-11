'Aktrol' Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK'nın 310. (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

BÖLÜKBAŞI'NIN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMI

'Aktrol' olarak tanınan ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik paylaşımlarıyla tartışma yaratan Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" şeklinde paylaşım yapmıştı. Bölükbaşı daha sonra tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

TCK 310 NE DİYOR?

Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu, 5237 sayılı TCK’nin 310. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde:

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı

Madde 310 - (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.