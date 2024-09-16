AKTS nedir? AKTS ne işe yarar, nasıl hesaplanır?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) hakkında başta akademik hayata yeni başlayan öğrenciler AKTS nedir sorusunu gündeme getiriyor. Amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak olan AKTS ile ilgili AKTS ne işe yarar, nasıl hesaplanır araştırmaları hız kazandı. Peki, AKTS nedir? AKTS ne işe yarar, nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar.

AKTS NEDİR?

AKTS uluslararası düzeyde üniversiteler arasında kullanılan bir not sistemidir. AKTS bir öğrenin yurtdışında ya da yurtiçinde bir yükseköğrenim kurumunda aldığı derslerin ve ya puanların başka yükseköğrenim kurumlarınca da tanınmasını sağlar.

AKTS NE İŞE YARAR?

AKTS bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören öğrencinin yurtiçinde ya da yurtdışında başka bir yükseköğrenim kurumuna aynı bölüm ile geçiş yapmak istediğinde hak kaybına uğramaması için uygulanan bir sistemdir. AKTS not sistemi ile geçiş yapan öğrenci geçeceği yükseköğrenim kurumunda daha önce almış olduğu dersleri, notları saydırarak o dersleri tekrar almak zorunda kalmaz.

AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eder.

AKTS NASIL HESAPLANIR?

Bir üniversite öğrencisi bahar ve güz olmak üzere iki dönemden oluşan bir akademik yılında toplamda en az 60 AKTS toplamak zorundadır. Üniversite öğrencisinin herhangi bir yükseköğrenim kurumundan mezun olabilmesi için toplamda 240 AKTS'lik dersten başarılı bir şekilde geçmiş olması gerekmektedir.

1 Akademik yılda 60 AKTS ile denk geldiği düşünülürse: 1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl), demek ki: 1 AKTS = 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir. Bunun için ders içeriklerinin yanı sıra beraber yapılan çalışmalar da ele alınır. Yapılan hesaplamayla öğrencinin akts kredisi ortaya çıkar ve buna göre denklik elde edilir. Böylece başka üniversitelerde eğitim görme imkanı elde edilir.