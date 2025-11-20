Akyaka Orman Kampı için yapılan ihalenin iptali istendi

Muğla'da kıyıların çitlenip şezlonglarla doldurulduğu ve plan dışı yapıların inşa edildiği ifade edilen Akyaka Orman Kampı için yapılan ihalenin iptali istendi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Gökova Konaklamalı Orman Kampı Koruma Amaçlı İmar Planı'na esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ile koruma amaçlı uygulama imar planı yapımına ilişkin hizmet alımı için ihale açtı.

İhale, 8 Aralık'ta saat 10.00'da Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

YETKİSİ YOKMUŞ!

Gökova Ekoloji Meclisi'nin ihaleye ilişkin yaptığı basın açıklamasında, planlama yapılmak istenen alanın Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında ve 1. derece doğal sit statüsünde olduğu, kamp alanında tescilli kültür varlıklarının da bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle, söz konusu alanlarda imar planı hazırlatma yetkisinin yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğu, YİKOB'un bu konuda yetkisinin bulunmadığı savunuldu.

Meclis, 1. derece doğal sit alanlarında bilimsel amaçlar dışında çalışma yapılamayacağını belirterek, Akyaka Orman Kampı'nda kapasite artırıcı düzenlemeler, altyapı çalışmaları ve otopark düzenlemelerinin kanunlara aykırı şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Bu çalışmaların yaban hayatını olumsuz etkilediği de iddia edildi. Açıklamada, "koruma amaçlı imar planı" adı altında yürütülen faaliyetlerin, doğal ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin yasalara aykırı olduğu ifade edilerek, Muğla Valiliği’nin bu yasa dışı uygulamalara göz yumduğu ileri sürüldü.

Gökova Ekoloji Meclisi, Valiliği Akyaka Orman Kampı'ndaki faaliyetleri durdurmaya ve ihalenin iptal edilmesine yönelik hukuki mücadelesini sürdüreceklerini duyurdu.

VALİLİĞE DİLEKÇE SUNULDU

Gökova Ekoloji Meclisi üyeleri, söz konusu ihalenin iptal edilmesi talebiyle bugün Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na dilekçe sundu. Dilekçede, imar planı ihalesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 1. derece doğal sit alanlarında yalnızca bakanlık tarafından açılabileceği belirtilerek, YİKOB’un ihale yetkisinin bulunmadığı kaydedildi ve söz konusu ihalenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talep edildi.