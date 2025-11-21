Akyaka Orman Kampı tehlikede

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Akyaka Orman Kampı’na ilişkin “koruma amaçlı imar planı ve jeolojik–jeoteknik etüt” ihalesini 8 Aralık 2025’te gerçekleştireceğini duyurdu. 1. derece doğal sit ve özel çevre koruma bölgesi olan alanda imar planı hazırlamanın yasal olarak mümkün olmadığını hatırlatan Gökova Ekoloji Meclisi, YİKOB’un bu konuda yasal yetkiye sahip olmadığını belirterek ihalenin açıkça hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Açıklamada “Doğal sit koruma alanlarında Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun izni ile yalnızca bilimsel amaçlı çalışmaların yapılmasına izin verilebilir; koruma amacı dışında çalışma yapılması ve imara yönelik herhangi bir planlama söz konusu olamaz. Ne yazık ki Muğla Valiliğinin sahibi olduğu Muğla Vakfı tarafından işletilmekte olan Akyaka Orman Kampında Doğal Sit Koruma ve Kullanma Esaslarına aykırı olarak birçok işletme kurulmuş, doğal yapı tahrip edilerek binalar inşa edilmiş, çadır ve karavan alanları düzenlenerek konaklama kapasitesi artırılmıştır” denildi.

SUÇA ORTAK OLDULAR

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ‘‘Koruma alanlarında yasal olarak yürütülmesi mümkün olmayan bu faaliyetlere Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da izin vererek işlenen bu suçlara ortak olmuştur. Muğla Valiliği’ni, Akyaka Orman Kampı’nda yürütülen yasadışı faaliyetlerin durdurulması ve YİKOB’un açtığı Akyaka Orman Kampı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama ihalesinin iptal edilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz. Yasaya aykırı bu ihalenin iptal edilmesi için meşru ve yasal her yolu kullanacağız.’’