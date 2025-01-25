Akyaka’da çiftçiler donmuş derenin buzunu kırarak hayvanlarına su sağlıyor

Kars’ın Akyaka ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Geceleri eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları, bölgede bulunan dereleri dondurdu. Çiftçiler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde donmuş derelere giden çiftçiler, ellerindeki küreklerle buzları kırarak suya ulaşmaya çalışıyor.

Donmuş derelerin buzlarını kıran çiftçiler ahırlarındaki hayvanları dereye getirerek hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. Çiftçiler daha sonra hayvanlarını ahırlarına götürüyor.