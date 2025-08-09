Akyaka’da kamu yararı ranta kurban edildi

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde bulunan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Akyaka Orman Kampı’nda yıllardır süren faaliyetlerle ilgili Gökova Ekoloji Meclisi tarafından rapor hazırlandı. Gökova Ekoloji Meclisi’nin mahkemeye sunulan belgeler üzerinden yaptığı değerlendirmeler, kamp alanında Kıyı Kanunu, İmar Kanunu, Orman Kanunu ve imzalanan işletme sözleşmesine aykırı çok sayıda uygulama yapıldığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, Muğla Vakfı 2013’ten bu yana işlettiği Orman Kampı’nda onaylanmamış revizyon planlarını fiilen hayata geçirdi. Kıyılar çitlenerek halka kapatıldı, şezlong ve kafe işletmelerine dönüştürüldü, halkın ücretsiz kullanımındaki alanlar ticari faaliyetlere açıldı. Planlarda yer almayan kafe, büfe, tuvalet ve satış alanları inşa edildi. Çadır ve karavan kapasitesi, orman ekosistemini zorlayacak seviyelere çıkarılarak doğal bitki örtüsü tahrip edildi.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Rapor, Orman İşletmesi, Muğla Valiliği, Ula Belediyesi ve ilgili bakanlıkların, denetim görevlerini yerine getirmediğini; bazı durumlarda bu faaliyetlere dolaylı yoldan onay veren pozisyonda olduklarını öne sürüyor. Alt kiralamalarda vakıf yöneticileri ile kiracılar arasında kişisel ve kurumsal bağlar bulunması ise etik tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kıyı işgalleri ve doğa tahribatına karşı yurttaşlar protesto eylemleri düzenledi, suç duyurularında bulundu ve davalar açtı. Bazı eylemciler yargılandı ancak beraat etti. Mahkemeler, işletme sözleşmesinin kıyı kanununa aykırı faaliyetlere hak vermediğini vurguladı.

Gökova Ekoloji Meclisi’nin açıklamasında, Akyalıların Orman Kampını korumak için çeşitli mücadeleler yürüttüğünü belirterek, “Orman Kampı yalnızca insanların değil, tüm canlıların ortak yaşam alanıdır ve bu haklar yasalarla koruma altına alınmıştır. Daha fazla rant elde etmek için haklarımızı yok sayan bu anlayış terk edilmelidir. Doğal ve kültürel değerlere, kamusal haklara, yasalara saygılı bir yönetim anlayışının hakim kılınması için mücadelemize devam edeceğiz” denildi.