Akyaka’da kardelenler görsel şölen sunuyor

Kars’ın Akyaka ilçesi, baharın habercisi olan kardelen çiçekleriyle adeta bir doğa harikasına dönüştü. Karların erimesiyle birlikte yüzünü gösteren kardelen çiçekleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Zorlu kış şartlarının ardından ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenler, bembeyaz görüntüsüyle büyülüyor. Özellikle Akyaka’nın yüksek rakımlı bölgelerinde açan nadide çiçekler, doğanın uyanışını simgeliyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir yüzünü gösteren Kars, kardelenlerin açmasıyla birlikte baharın en güzel karelerine ev sahipliği yapıyor.