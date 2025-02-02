Akyaka’da yazdan kalma gün yaşandı, sahiller doldu taştı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.



Sahilde adeta insan seli oluşurken, oturacak yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı. Öte yandan sıcak havayı değerlendiren birçok kişi sahil boyunca yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü. Kadın Azmağı’nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı. Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi.