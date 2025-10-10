Akyazı'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) üst geçidinde sivil jandarma aracının kaza yapması sonucu 2 jandarma personeli hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) üst geçidinde meydana gelen trafik kazasında, sivil jandarma aracı ile bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazaya karışan sivil plakalı jandarma aracıyla görevli 2 jandarma personeli olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü ve yolcular ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, jandarma personelinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



