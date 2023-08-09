Al-Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Barcelona'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı." bilgisi verildi.

Barcelona, ​​Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi.

Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.