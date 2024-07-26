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Al Jazeera'nin yasağı 45 gün daha uzatıldı

Tel Aviv mahkemesi, Katar Merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzattı.

Dünya
  • 26.07.2024 12:42
  • Giriş: 26.07.2024 12:42
  • Güncelleme: 26.07.2024 12:48
Kaynak: AA
Al Jazeera'nin yasağı 45 gün daha uzatıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Tel Aviv'deki bir mahkemenin Katar merkezli Al Jazeera televizyonun İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasağı 45 gün daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosunda yer alan haberde, Al Jazeera'ye getirilen faaliyet yasağının 45 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Yasağın uzatılması kararının Tel Aviv Bölge Mahkemesi tarafınca alındığı ifade edildi.

İsrail hükümeti, 6 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.

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