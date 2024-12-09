Al Jazeera: Suriye'de El Beşir, geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçilecek

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi devralmasının yankıları sürüyor.

Katar merkezli Al Jazeera'nin aktardığına göre, Suriye'deki cihatçı yönetim, Muhammed el-Beşir'i geçiş hükümeti başbakanı olarak seçecek.

el-Beşir'in geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

el-Beşir son olarak cihatçıların İdlib'de kurduğu "Suriye Kurtuluş Hükümeti"nin başbakanı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Al Jazeera, Suriye'deki cihatçı örgütlerin yaptıkları toplantı sonunda ''en kısa sürede bir geçiş hükümeti kurma kararı aldıklarını' aktardı.

Toplantıya HTŞ lideri Muhammed El-Colani, Muhammed el-Beşir ve Muhammed Gazi el-Celali'nin de katıldığı ifade edildi.

BAKANLAR ŞAM'DA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Al Jazeera'nin aktardığına göre, Suriye'nin eski Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Esad'ın devrilmesinden sonra “hızlı ve sorunsuz” bir geçiş süreci sağlamak için kabinedeki bakanların çoğunun halen Şam'da çalıştığını söyledi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Suriye Merkez Bankası, vatandaşlara ait bankalardaki mevduatların güvende olduğunu ve zarar görmediğini açıkladı.

Suriye Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Suriye’deki bankaların ve finans kuruluşlarının da müşterilerine hizmet vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “Faaliyet gösteren tüm bankalarla iş yapan vatandaşlarımıza, bu bankalara yatırdıkları mevduat ve fonların güvende olduğu, zarar görmediği ve görmeyeceği konusunda güvence veriyoruz” denildi.