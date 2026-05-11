Al Nassr - Al Hilal Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Al Nassr - Al Hilal maçı için heyecan zirvede. Suudi Prof. Ligi 25/26 sezonu 32. haftasında liderlik yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

CHRİSTİANO RONALDO OYNAYACAK MI?

Christiano Ronaldo'nun Al Hilal karşısında Al Nassr ilk 11'inde yer alması bekleniyor.

AL NASSR - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr - Al Hilal maçı, 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Saudi Prof. Ligi 25/26 32. hafta karşılaşması, sezonun en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

AL NASSR - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr ile Al Hilal arasındaki büyük derbi saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Mrsool Park/ta oynanacak.

AL NASSR - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Hilal maçı TRT Spor’da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

AL NASSR - AL HİLAL PUAN DURUMU

Saudi Prof. Ligi’nde zirve yarışını doğrudan ilgilendiren bu mücadele öncesi Al Nassr liderlik koltuğunda yer alıyor. Al Hilal ise namağlup performansıyla zirve takibini sürdürüyor.

Sıra Takım O P 1 Al Nassr 32 82 2 Al Hilal 31 77

ZİRVE YARIŞINDA DEV RANDEVU

Al Nassr - Al Hilal karşılaşması, yalnızca haftanın değil, sezonun da en çok dikkat çeken maçlarından biri olacak. Lider Al Nassr, 82 puanla zirvede yer alırken; Al Hilal, 77 puanla takibini sürdürüyor. Bu nedenle maçın sonucu, Saudi Prof. Ligi 25/26 sezonunda şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilir.

