Alaattin Çakıcı'dan öldürülen arkadaşı için mesaj: Çok üzüldüm
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, öldürülen arkadaşı Kemal Çağlar Temel için paylaşım yaparak "Vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi" dedi.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkadaşı Kemal Çağlar Temel için mesaj yayımladı.
Alaattin Çakıcı, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.
BİRLİKTE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ
Öte yandan Kemal Çağlar Temel'in organize suç örgütü kurmak ve yönetmekten hapis yatan Alaattin Çakıcı'yla çok sayıda fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
Çakıcı ile aynı masada oturan Temel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılan ziyarette de Çakıcı'nın hemen arkasında yer almıştı.
NE OLMUŞTU?
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel, dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Saldırı dün 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana gelmişti. Görgü tanıklarına göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarken, kafasından vurulan Temel hayatını kaybetmişti.