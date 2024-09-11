Alaattin Çakıcı'dan öldürülen arkadaşı için mesaj: Çok üzüldüm

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkadaşı Kemal Çağlar Temel için mesaj yayımladı.

Alaattin Çakıcı, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Öte yandan Kemal Çağlar Temel'in organize suç örgütü kurmak ve yönetmekten hapis yatan Alaattin Çakıcı'yla çok sayıda fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Çakıcı ile aynı masada oturan Temel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılan ziyarette de Çakıcı'nın hemen arkasında yer almıştı.