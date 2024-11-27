Alaattin Çakıcı, Hrant'ın katili Ogün Samast ile görüştü

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye giderek bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmeler çerçevesinde Çakıcı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast’la bir araya geldi.

Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.

T24'ün haberine göre, Çakıcı’nın beraberinde adamları olduğu halde Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na geldiği belirtildi.

Ancak, Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.