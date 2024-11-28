Alaattin Çakıcı ve Ogün Samast görüşmesine açıklama: "Cezaevinden tanışıyorlar"

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Fotoğrafın tartışma yaratmasına ilişkin açıklama yapan Çakıcı'ya yakın isimlerden Üzeyir Çakmaktaş, "Trabzonlu Ogün Samast’ın Trabzonlu Alaattin Çakıcı’yı ziyareti üzerine: Ogün Samast, Alaattin Çakıcı ile aynı cezaevinde 5-6 yıl birlikte yatmış, oradan tanışıyorlar. Fotoğraf, Karadeniz’e sıla-i rahim için gelen Alaattin Çakıcı’yı görmek ve 'hoş geldin' demek amacıyla yapılan bir ziyarette çekilmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi.

Çakmaktaş, Ogün Samast'ın Hrant Dink'i katletmesini, "FETÖ, kendi hain planları doğrultusunda bir “sahte bayrak operasyonu” tertip etti. Samimi duygularını kışkırtarak ve istismar ederek, sağdan yanaşan şeytan kisvesiyle Ogün Samast’a eylem yaptırdı" ifadeleriyle anlattı.

Buluşmaya dair fotoğraf da paylaştığı açıklamsanı X hesabından şu ifadelerler paylaştı:

"ABD emperyalizminin tetikçisi, taşeron, terör, mafya ve ajan örgütü FETÖ, bir fotoğraf karesi üzerinden niyet okuyarak, aşina olduğumuz kurgu senaryolarla kendisini aklamaya çalıştı. Karadeniz delikanlısı Ogün Samast, milliyetçi ve vatansever bir gençti. Ermeni mezalimine dair dehşet verici hikayeler dinleyerek büyümüştü. Ancak FETÖ, kendi hain planları doğrultusunda bir “sahte bayrak operasyonu” tertip etti. Samimi duygularını kışkırtarak ve istismar ederek, sağdan yanaşan şeytan kisvesiyle Ogün Samast’a eylem yaptırdı. Samast, dedelerinin intikamını almak için harekete geçti; fakat Samast’ın niyeti başka, FETÖ’nün niyeti başkaydı. FETÖ, bu malum olayları bahane ederek Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını planladı ve hayata geçirdi.

Konuya Dair Açıklamalar:

• Ogün Samast’ın Alaattin Çakıcı’ya “hoş geldin” demesi: Aynı cezaevinde bulunan bir hemşehrisinin bu insani selamlaması, gizli bir ajanda veya mesaj içermez. Normal bir davranış olarak değerlendirilmelidir.

• Alaattin Çakıcı’nın duruşu: Çakıcı, bilenlerin malumudur ki, bir mesaj verecekse bunu açıkça ve doğrudan kendisi yapar; kimsenin üzerinden mesaj iletmez. Ayrıca, Çakıcı (çocukları dahil) hiç kimseye el öptürmediği gibi Ogün Samast’a da böyle bir şey yaptırmamıştır. FETÖ’nün suçu, maddi delillerle kanıtlanmıştır. Olayda dahli ve rolü olanlar hak ettikleri cezaları bulmuştur. Bu konuda kötü niyetle yapılan spekülasyonlara itibar edilmemelidir. Sui niyetlilere “boş gevezelik yapmayın” demek yeterlidir!"