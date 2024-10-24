Alaattin Çakıcı’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret

2020 yılında cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ekol TV’nin haberine göre Bahçeli, Çakıcı’yı MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında ağırladı.

Fotoğraf karesine iki ismin samimi görüntüsü yansırken görüşmenin içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, 2018 yılında Kırıkkale'de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti.

16 yıldır cezaevinde kalan Çakıcı, 2020 yılında yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmişti. Çakıcı da tahliye olduktan birkaç ay sonra Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

Çakıcı 2022 yılında genel af tartışmaları sürerken bir kez daha Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş ve "Genel af parlamentonun işidir" demişti.