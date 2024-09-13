Alaattin Çakıcı’nın arkadaşı öldürülmüştü: 16 kişi gözaltında
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel, adlı kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi.
Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.
NE OLMUŞTU?
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel, dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Saldırı dün 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana gelmişti. Görgü tanıklarına göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarken, kafasından vurulan Temel hayatını kaybetmişti.
MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞ
Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız falan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galiba iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuşmuştu.
Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" demişti.
ÇAKICI İLE FOTOĞRAFLAR
Öte yandan Kemal Çağlar Temel’in suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yakın bir isim olduğu öğrenilmişti.
Temel, Çakıcı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmedeKİ fotoğraf karesinde yer almıştı. Söz konusu fotoğrafın Temel tarafından Intragram'dan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.