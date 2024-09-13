Alaattin Çakıcı’nın arkadaşı öldürülmüştü: 16 kişi gözaltında

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi.

Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.