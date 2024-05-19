Alaattin Çakıcı’nın danışmanı ile hakim aynı masada!

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıçı'nın Danışmanı ve ‘Ak Gençlik Ocakları’nda genel başkan yardımcısı olan Ferhat Aydoğan, Adana Bölge Hakimi Rıdvan Demirbilek ile bir araya geldi. Aydoğan, Demirbilek ile kafede oturduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmail ARI

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıçı'nın Danışmanı Ferhat Aydoğan, Adana Bölge Hakimi Rıdvan Demirbilek ile bir kafede oturduğuna yönelik Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Aydoğan, daha önce de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüşmüştü. Aydoğan’ın, Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle de fotoğrafları bulunuyor.

Aynı zamanda ‘Ak Gençlik Ocakları’nda genel başkan yardımcısı olan Ferhat Aydoğan, çakarlı araçla geziyor.

Adana’nın Çukorova ilçesinde çakarlı araçla gezen Aydoğan, buna ilişkin görüntüleri YouTube’ta kendine yakın olduğu anlaşılan hesaptan paylaştı. Bu hesapta Aydoğan’ın sık sık çakarlı araçla gezdiğine ilişkin görüntüler yer alıyor.

Aydoğan, daha önce yaptığı açıklamada ise usulsüz şekilde çakar taktığını itiraz ederek, “Çakar takmak için bize kimse izin vermedi. İftar vakti, programlara gecikmeyelim, insanları bekletmeyelim diye yapılan bir şey bu. İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık” demişti.