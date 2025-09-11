Alaattin Köseler'den Beykoz Belediyesi'ndeki istifalar hakkında açıklama

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ndeki istifalar hakkında "Makamların, menfaatlerin, koltukların peşinde koşanlarla yollarımızın kesişemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk" dedi.

27 Şubat'ta gözaltına alınan, 183 günlük tutukluluğunun ardından 5 Eylül'de tahliye edilen ancak saatler içerisinde yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi'nin meclis üyeleri hakkında açıklama yaptı.

Köseler, ''tutuklanmasının ardından Gürzel'in rızası dışında yerine dayatıldığını'' ifade ederek "Beykoz halkına hizmet için çıktığımız bu yolda, makamların, menfaatlerin, koltukların peşinde koşanlarla yollarımızın kesişemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Tutuklanmamdan sonra rızam dışında yerime dayatılan, Beylikdüzü’nden gelen ve Beykoz’u hiç tanımayan, navigasyon ile Beykoz’da yön bulmaya çalışan Vekil Özlem Vural Gürzel’in, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğinin haberini almış bulunuyorum" dedi.

"KUMPASIN BİR PARÇASI"

Şile Belediyesi soruşturma dosyasındaki tape kayıtlarında Özlem Vural Gürzel’e ilişkin detayların olduğunu anlatan Köseler, "Bu kumpasın bir parçası olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Defalarca uyardım, tüm ayrıntıları sizlerle mektuplarım aracılığı ile paylaştım. Ulusal basında ve kamuoyunda da desteklenen bu paylaşımlarım ne yazık ki gerekli merciler ve siyasi yetkililer tarafından dikkate alınmadı, sahiplenilmedi. Bugün yaşadığımız son durum ise, hiçbir etik ve ahlaki değere sığmayan bir davranış biçimidir. Başkan vekili istifa dilekçesinde partimizin kendisine sahip çıkmadığını dile getirmiştir" sözlerine yer verdi.

Köseler'in açıklamasının devamı şöyle:

"Unutulmamalıdır ki Beykoz’un seçilmiş Belediye Başkanı'nın vekil tercihi hiçe sayılarak, partimizin ve İBB’nin tüm güçlü desteği ile kendisine Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevi verilmiştir. Bu destek, en güçlü destek değil de nedir? Söz konusu karar elbette kendi tercihidir. Ancak şunu herkes çok iyi bilsin ki Beykoz halkı günübirlik hesaplara, pazarlıklara, menfaatlere değil; vefaya, samimiyete ve dürüstlüğe değer verir. Beykozluluk ruhu aidiyet duygusunun çok ötesindedir. Beykoz’un havasını solumayan, toprağına basmayan, suyundan içmeyen kimse Beykozluluk ruhunu içselleştiremez ve Beykozluluk bilinciyle hareket edemez. Bu nedenle CHP’den istifa eden başkan vekili ve meclis üyelerinin Beykoz’a ve Beykozlulara karşı sorumluluk bilinciyle belediye meclis üyeliklerinden de istifa etmelerini bekliyorum.

"HİÇBİR SOMUT DELİL YOKTUR"

Daha önce avukatım, Çiğdem Kezer’in sizlere yaptığı açıklamasında belirttiği üzere dava sürecimde İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi 3 gün boyunca, geç saatlere kadar devam eden yargılama sonunda tüm tutuklu, tutuksuz sanıklar ile tanıkları tek tek dinlemiş ve hakkımda tahliye kararı vermiştir. Bilinç ve vicdanı ile bu kararı veren yüce Türk adaletimizin değerli hakimlerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yine daha önce ifade ettiğim gibi benim davam siyasi bir dava değildir, üzerime atılı suçlarla ilgili husumetli olduğum tanıkların soyut iddiaları dışında hiçbir somut delil yoktur. Bu yüzden alnım ak, başım diktir.

Fakat tahliye kararının üzerinden 24 saat bile geçmeden mahkeme savcısının itirazı ile cumartesi günü olmasına rağmen İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oluşturulmuş, jet hızıyla tahliyeme yapılan itiraz kabul edilmiş ve hakkımda tekrar tutuklama kararı verilmiştir. Bu satırları kaleme alırken gözaltı süresi dahil 196. günümde Silivri’deyim. Yine de her zaman savunduğum gibi Türk yargısına, adaletine ve hukukun üstünlüğüne güvenmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne, devletimizin bağımsız yargısına güvenmek zorundayız. Devam eden davamızın nihai kararında da adaletin tekrar tecelli edeceğine olan inancım da tamdır. Bana gösterdiğiniz sevgi, bağlılık, coşku ve sahiplenme duygularınız için tüm Beykozlu hemşehrilerime minnettarım. Burada beni diri tutan ve direncimi artıran en önemli şey, sizlerin varlığıdır. İnanıyorum ki makamlar geçici, halkın iradesi ve sevgisi kalıcıdır. Bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağımıza bütün kalbimle inanıyorum."