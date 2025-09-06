Alaattin Köseler'in tekrar tutuklanmasına CHP’li Gökçen: "Düşman hukuku uygulamasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Beykoz Belediye Başkanı Allattin Köseler’in tahilye edildikten sonra tekrar tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gökçen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in tahliye edilmesinden hemen bir gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Ceza hukukunda amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. İddianız varsa delillerle desteklersiniz, gerekçenizi güçlendirirsiniz. Ama artık siyasi kararların alınması için uygun bir hakimin bulunması yeterli. Bir günlük özgürlüğün ardından tekrar tutuklama kararı verilmesi düşman hukuku uygulamasıdır. Psikolojik bir mücadele yürütüldüğünün göstergesidir. Bu hukuksuzluk tarihe geçiyor, değil yılmak, mücadelemizi daha da kararlı hale getiriyor!"