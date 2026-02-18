Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi

27 Şubat 2025'te şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan ve tutukluluğunun 187. gününde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme tarafından bir gün sonra yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında bugün aynı mahkeme tarafından tutukluluğun devamına karar verildi.

Avukatların taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. Köseler, adliyeden alkışlarla uğurlandı. Karar karşısında bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.