Alaattin Köseler kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in kariyeri ve siyasi hayatı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alınması sonrası Alaattin Köseler kimdir sorusu araştırılıyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şubat 2025'te gözaltı kararı verildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in kariyeri ve siyasi hayatı ise sabah gerçekleşen gözaltının sonrasında gündemde. Peki, Alaattin Köseler kimdir? İşte Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in kariyeri ve siyasi hayatı!

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında İstanbul Paşabahçe’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Paşabahçe İlkokulu (1972) ve Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu’nda (1975) tamamladı. 1978’de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Mimarlık alanında farklı firmalarda proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yaptı. Kendi mimarlık ofisini açarak Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi birçok projeye imza attı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesidir.Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ALAATTİN KÖSELER'İN SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatına Demokratik Sol Parti (DSP) ile başlayan Alaattin Köseler'in siyasi hayatı şu şekilde:

1999 Yerel Seçimleri: Demokratik Sol Parti (DSP) adayı olarak Beykoz Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılına kadar görev yaptı.

Beykoz Belediye Başkanı seçildi. 2024 Yerel Seçimleri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak tekrar Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Şubat 2025 sabahı gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonda Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in dışında 5 belediye yetkilisi ve belediye ile iş yapan firmalardan 15 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi. İmamoğlu ise operasyona ilişkin "Kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.