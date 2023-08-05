Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Alabalık üretim tesisinde çalışan mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 14:19
  • Giriş: 05.08.2023 14:19
  • Güncelleme: 05.08.2023 14:19
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Alabalık üretim tesisinde çalışan mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde mühendis olarak çalışan kadın, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan mühendisi arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Keban ilçesi Fırat Nehri Dınbo mevkiinde alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan M.T. isimli kadın, iddiaya göre teknedeyken dengesini kaybedip suya düştü.

Teknede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak M.T.’yi arama çalışması başlattı. 

BirGün'e Abone Ol