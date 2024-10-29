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Alaca’da fener alayı

Çorum’un Alaca ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 23:50
  • Giriş: 29.10.2024 23:50
  • Güncelleme: 29.10.2024 23:50
Kaynak: İHA
Alaca’da fener alayı


Zile Caddes’inden başlayan alaya Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Garnizon Komutanı Yunus Emre İncesu, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Alaya katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Kültür Salonuna kadar yürüdü. Etkinlik yerel sanatçıların verdiği konserin ardından sona erdi.

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