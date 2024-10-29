Alaca’da fener alayı



Zile Caddes’inden başlayan alaya Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Garnizon Komutanı Yunus Emre İncesu, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alaya katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Kültür Salonuna kadar yürüdü. Etkinlik yerel sanatçıların verdiği konserin ardından sona erdi.