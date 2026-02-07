Alacak-verecek kavgasında kardeşini öldüren şüpheli yakalandı

Aksaray’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kardeş cinayetiyle sonuçlandı.

Hasas Mahallesi’nde evlerinin önünde karşı karşıya gelen Şammaz Yalvaç (74) ve kardeşi Zeki Yalvaç (58) arasında iddiaya göre ev ve arsa alacak-vereceği nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşini başından ve göğsünden vurdu.

Ağır yaralanan Zeki Yalvaç, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Hollanda plakalı araçla kaçan Şammaz Yalvaç, kısa süre içinde polis tarafından Meydan Mahallesi’nde yakalandı.

Şammaz Yalvaç, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.