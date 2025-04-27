Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.



Olay Armutlu Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan F.Ü. (47) ile Timur İpçi (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü tüfekle Timur İpçi’ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Ü ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.