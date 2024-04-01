Alacak verecek tartışması: 2 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk’ün kaldığı eve geldi.

İddiaya göre Emre Öztürk’ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Öğlen saatlerinde yakınları telefonla Aysel Öztürk’e ulaşamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi.

Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk’ü evde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından anne ve oğlun cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



A.D.’nin ise korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.