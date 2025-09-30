Alacaklarda enflasyon kaybı hak ihlali sayıldı

Ekonomi Servisi

Anayasa Mahkemesi (AYM), alacakların enflasyon karşısında değer kaybetmesine yönelik emsal bir karar verdi. AYM, alacaklı kişinin, alacağının enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradığını belirterek yaptığı başvuruda hak ihlali yapıldığı sonucuna vardı ve ihlalin mevcut yasal düzenlemelerden kaynaklandığı gerekçesiyle de pilot karar usulünün uygulanmasını kararlaştırdı. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak ihlal kararı verdi.

İhlalin yapısal sorundan kaynaklandığını tespit eden AYM, "pilot karar" usulünün uygulanarak, sorunun çözümü için TBMM’ye bildirimde bulunulmasına, benzer konuda yapılmış ve yapılacak başvuruların incelenmesinin 6 ay süreyle ertelenmesine hükmetti.

AYM’nin kararında, alacaklının, alacağını geç tahsil etmesi halinde enflasyon karşısında meydana gelen değer kaybının giderilemediğini, bunun, ilgilinin alacağına gerçek değeriyle ulaşmasını engellediği ifade edildi. Kararda, alacakların enflasyon etkisiyle uğradığı değer kaybının telafisi ve tazmini için bir hukuk yolu oluşturulduğu, bunun kanuni faiz olduğu ancak "kanuni faiz oranının yüzde 24’ü aşamayacağı" yönünde yasal düzenleme bulunduğu belirtildi.