Alacakları için eylem başlattılar

Bilge Su YILDIRIM

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş dün, Tanzanya demiryolu projesinde çalışıp Türkiye'ye gelen işçilerin tazminatlarını söz verdiği tarihte ödemeyen Yapı Merkezi firması önünde eylem gerçekleştirdi.

Firmayla yapılan sözleşme kapsamında işçilere ödenmesi gereken tazminatların yatmaması üzerine işçiler, mart sonunda beş günlük bir eylem gerçekleştirmiş, firmanın tazminatları Şeker Bayramı sonunda yatıracağının sözünü vermesi üzerine ise eylemi sonlandırmıştı. Bayramın üzerinden bir aya yakın bir süre geçmesine rağmen hâlâ tazminatlarını alamayan işçiler, dün İstanbul Üsküdar’da bulunan Yapı Merkez Holding önüne gitti. Haklarını alana kadar her gün holding önüne gitmeye devam edeceklerini belirten işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görevini yapma çağrısında bulundular.

BirGün'e konuşan işçilerden Onur Ölmez, “Maaş alamadığımız için firmadan ayrıldık zaten, şimdi de tazminatımızı alamıyoruz. Yurtdışındayken maaşımızı alabilsek zaten neden Türkiye’ye dönelim?” ifadelerini kullandı. Hakkını aramak için Elazığ’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Ölmez, “18 saat yol geldim buraya. Benim gibi şehir dışından gelen pek çok arkadaşım var, kimimiz yalvara yalvara borç para istedik de yol masraflarını öyle karşılayıp geldik” dedi. Diğer bir işçi Mehmet Asilhan ise ocak ayında şirketten ayrıldıklarını belirterek, çoğu işçinin Ocak ayı dışında üç dört aylık maaşlarının içeride kaldığını belirtti.