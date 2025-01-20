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Alaçam’da kaza: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 14:38
  • Giriş: 20.01.2025 14:38
  • Güncelleme: 20.01.2025 14:38
Kaynak: İHA
Alaçam’da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sefer K. idaresindeki 06 DAH 130 plakalı Opel marka otomobil ile Gökçebogaz Kavşağı’ndan ana yola çıkış yapan Celal Yavuz’un kullandığı 55 ABR 643 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 06 DAH 130 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülseren K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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