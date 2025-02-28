Alaçatı Ot Festivali 14’üncü kez başlıyor

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 14. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısı’nda, basın mensupları ile bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'nin yalnızca deniz, kum, güneş kültüründen ibaret olmadığının en büyük kanıtı olduğunu söyleyerek, festivalle Ege'nin topraklarında yetişen lezzetli otlarının dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

Bu yıl 17-20 Nisan tarihlerinde Çeşme Alaçatı'da 14’üncüsü gerçekleştirilecek festivalde farklı etkinliklerle gastronomi kültürünün öne çıkmasını sağlayacaklarının altını önemle çizen Denizli, bu yılın yöresel ürünü olarak "Kaya Koruğu"nun seçildiğini belirterek, "Nisan ayı bazı otları bulmamızda ne yazık ki bize mani oluyordu. Ama kaya koruğunun bir avantajı var. Daha önce belki sıcak lezzetlerle denemiş olanlarınız olmayabilir. Daha çok soğuk meze tarzında tercih edilen bir ot türüdür. Ama tabii ki şeflerimizin yaratıcılığıyla bu yıl kaya koruğundan farklı yorumlar deneyimleyeceğiz ve farklı yorumların tadına varacağız" diye konuştu.

Çeşme'nin gastronomi alanında önemli bir atılım yaptığını da belirten Denizli, "Bizler her daim yerel yönetim olarak, gastronomi odağını ama yalnızca dünya gastronomisi değil; bölge gastronomisini öne çıkaran işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yerel üreticilerimizin bölgemizde olan işletmelere ürünler yapmasını ve o ürünlerin gelen misafirlerimizle buluşması için teşvik edici adımlar atıyoruz" dedi.

“TOPRAK KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE AKTARIMLARINI HEDEFLİYORUZ”

Festivalin bu yılki temasının "Toprak, Zaman ve Tat" olarak belirlendiğini de sözlerine ekleyen Denizli, "Geçen yıl 'Öze dönüş' temasıyla çıkmıştık. Gastronominin daha da ön plana çıktığı bir festival hedeflemiştik. Bu yıl 'Toprak, Zaman ve Tat' da aslında geçmişten gelen toprak kültürümüzün geleceğe aktarımlarını hem toprak hikâyelerimizi katılımcılar ile paylaştığımız hem zamanın değişkenliği içinde yerel ürünlerimizin bölgesel olarak nasıl farklılıklar gösterdiğini anlattığımız, aynı zamanda da değerli şeflerimizin bölge ürünlerimizde ve otlarımızla yaptıkları eşsiz tariflerin katılımcılarda yine paylaşılmasını hedefliyoruz. Yerel üreticilerimizi desteklemek, toprak kültürünü ve üretim kültürünü yaşatmaya çalışmak, doğru tarım, iyileştirici tarım, onarıcı tarımı beslemek ve büyütmek hedefiyle geleceğe daha da fazla miras aktarabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Denizli’nin konuşmasının ardından toplantının söyleşi kısmına geçildi. Belediye Başkanı Lal Denizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Şef Ayşenur Mıhçı, Şef Gökçen Adar, Şef Burakhan Akçe, Şef Rıfat Yurttaş konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, Ege'nin mutfak kültürü, Alaçatı'nın otları, festivalin önemi ve "Toprak, Zaman ve Tat" teması üzerine konuşuldu.

ETKİNLİKLER, KONSERLER VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmaları büyük ilgi görecek. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleriyle her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor. Festival, ziyaretçilerine Ege’nin geleneksel mutfağını keşfetme imkânı sunarken, doğal güzellikler ve kültürel etkinliklerle unutulmaz bir deneyim vadediyor.