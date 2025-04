Alaçatı Ot Festivali’nde ‘adalet’ konuşuldu

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncü kez düzenlenen ve 17 Nisan’da kapılarını açan Alaçatı Ot Festivali, devam ediyor. Bu yıl, "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle düzenlenen festivalde ayrırca ana gündemlerden biri de ‘adalet’ oldu. Festival kapsamında bu sene ilk kez ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’ düzenlendi.

Çeşme Belediye Başkan Lâl Denizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen foruma, Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Ozan Işık, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnayKınay, Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz, gazeteciler ile çok sayıda yurttaş katıldı. Forumda, yurttaşlar adaletsizliğe dair konuşmak istedikleri konularda söz aldı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından, 14. Alaçatı Ot Festivali’nin gündemden kopuk gerçekleştirmek istemediklerine dikkat çeken Denizli, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunu eleştirerek, “Beyin göçü ile ülkemizi terk etmiş olan gençlerin bu ülkeye dönmesi için ne yapabileceğini çalışan bir insan. Mutlak bir vatansever. Bir şehir plancısı ve hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmiş bir kişi. Bu ülkenin insanına, dinamizmine ve daha da önemlisi bu milletin vicdanına güvenen insanlar onlar ve onlar millete güvendiği için Silivri zindanlarında dimdik ayaktalar. Üretiyorlar, çalışıyorlar ve bu memlekete içeriden hizmet etmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

Denizli, “Gazetecilerin, yol arkadaşlarımızın, isimleri çok ön plana çıkmayan ama topluma çok hizmeti dokunmuş bu insanların mücadelesini yalnızca Türkiye’de değil ama SODEM ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte uluslararası her alanda anlatmaya devam edeceğiz. Ben de bulduğum her kürsü de yol arkadaşlarımı konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu hukuksuzluğun altını bu şekliyle her alanda konuşursak diri tutabiliriz. Her şeyden önemlisi milletimizin öncülüğünde onları tekrar özgürlüğe kavuşturacağımıza inanıyorum” dedi.

Denizli, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin 14. Alaçatı Ot Festivali kapsamında ilçeye gelen ziyaretçiler ve Çeşmeliler için yazdıkları mektupları okudu. Ardından, yurttaşlar adaletsizliğe dair konuşmak istedikleri konularda söz aldı.