Alaçatı’da karşı şeride geçen araç takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, saat 14.45 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18026. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 61 NF 525 plakalı otomobil, Alaçatı’dan Port yönüne giderken virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su tahliye kanalına girerek karşı şeride geçip, yaklaşık 35 metre boyunca taklalar attı. Kazada ağır yaralanan sürücü B.K. ve araçtaki K.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.