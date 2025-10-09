Alaçatı’da rüzgâr, doğa için esti

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Alaçatı Windfest 2025, çevre ve spor tutkusunu birleştiren temasıyla start aldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen festival, 13 ülkeden yaklaşık 100 genç sporcuyu buluşturacak.

Festival, 8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Alaçatı Windsurf Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik sonunda düzenlenecek fidan dikim töreniyle, Alaçatı’nın rüzgârı bu yıl da ormanları yeşertecek.

Bu yıl “Doğa İçin Yarışıyoruz” temasıyla düzenlenen festival, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmeyi ve doğa bilincini artırmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca sponsor firmaların desteğiyle yüzlerce fidan toprakla buluşacak.

Festivalin tanıtım toplantısı ise Alaçatı’da yapıldı. Katılımcılar, festivalin yalnızca bir spor etkinliği değil, Çeşme’nin çevreye duyarlı spor destinasyonu kimliğini güçlendiren bir farkındalık hareketi olduğuna vurgu yaptı.

Çeşme Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yavuz Yaşar, festivalin Çeşme’nin vizyonuyla örtüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Festivalin bir mesajı var: Doğa için yarışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız doğa için yarışıyor. Atatürk’ün bir sözü vardır: ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ Bu motivasyonla yarışırsanız rüzgârdan daha güçlü bir kuvvet alacaksınız. Amacımız, Çeşme’nin denizini, doğasını ve enerjisini dünyaya tanıtmak.”

“GENÇLERİ DOĞAYLA BULUŞTURUYORUZ”

Festivalin açılışında konuşan Çağla Kubat, her yıl büyüyen etkinliğin uluslararası alanda büyük yankı uyandırdığını belirterek, “Doğamızın ne kadar değerli olduğunu fark etmeliyiz. Türkiye ve dünyayı etkileyen yangınlardan sonra bu festivalle bir mesaj veriyoruz. Gençleri doğayla buluşturuyoruz” dedi.