Alaçatıspor, deplasmandan 1 puanla döndü

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, Gaziemir GSK ile karşılaştığı deplasman maçında 2-2 berabere kaldı.

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 7. haftasında İmren Alaçatıspor, Gaziemir GSK ile deplasman maçında karşılaştı. Maçın ilk yarısında ilk golü bulan taraf Gaziemir GSK oldu. Gaziemir GSK, Selçuk Çalışır’ın 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından rakip yarı sahada baskı kuran Alaçatıspor, 37. dakikada Erdi Önal’ın attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında penaltı kazanan İmren Alaçatıspor, 58. dakikada Erdi Önal’ın kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+3’te, Gaziemir GSK oyuncusu Ceyhun Güven’den geldi. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Alaçatıspor, ligin 7. haftasında lig sıralamasında 9 puanla 7. sırada yer aldı.

İmren Alaçatıspor, 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Yeşilyurtspor’u konuk edecek.