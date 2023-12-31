Alaçatıspor, devre arasına 3 puanla girdi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, 14. hafta maçında konuk ettiği Tavşanlı Linyitspor’u 3-1 yenerek ligin ilk yarısını tamamladı.

Alaçatıspor, maça ’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkarken, Tavşanlı Linyitspor oyuncuları da Alaçatıspor oyuncuları ile birlikte pankartı taşıdı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Tavşanlı Linyitspor oyuncusu Emrah Dağ, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Alaçatıspor aradığı golü 76. dakikada buldu ve Emre Berkan Kahvecioğlu attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Beraberlik golünün ardından rakip kalede baskısını arttıran Alaçatıspor, 83. dakikada Sezer Orhonsayın’ın attığı golle 2-1 öne geçti. 90+3’te ise Hakkı Tosun, maçın sonucunu belirleyen golü attı. Müsabaka Alaçatıspor’un 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

Ligin ilk yarısının son haftasını bay olarak geçirecek olan Alaçatıspor, 19 puanla, 9. sırada bulunuyor.