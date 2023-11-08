Alaçatıspor liderliği geri aldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk 3 haftasında elde ettiği lig liderliğini, yerel derbi maçında Çeşme Belediyespor ile golsüz berabere kalarak, lig sıralamasında 3. sıraya düşmesinin ardından deplasman maçında Yunus Emre Belediyespor’u 2-1 yenerek yeniden elde etti.



Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Yunus Emre Belediyespor’un oyuncusu Soner Pıtırlı’nın maçın 2. dakikasında bulduğu gol ile 1-0 yenik duruma düştü. Alaçatıspor 44. dakikada Murat Yılmaz ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Alaçatıspor, 46. dakikada Yahya Kemal Berber’in attığı gol ile 2-1 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol çıkmayınca maçın galibi Alaçatıspor oldu.

Alaçatıspor, deplasman maçında elde ettiği galibiyet ile puanını 11’e çıkararak, averaj farkı ile lig liderliğini yeniden elde etti.

Alaçatıspor, 12 Kasım Pazar günü, saat 14.00’te sahasında T. Tepecikspor ile karşılaşacak.