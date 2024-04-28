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Alaçatıspor sahasında 1-0 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında Yıldızspor karşısında 1-0 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 21:53
  • Giriş: 28.04.2024 21:53
  • Güncelleme: 28.04.2024 21:53
Kaynak: İHA
Alaçatıspor sahasında 1-0 mağlup oldu

Maçın ilk yarısında Yıldızspor oyuncusu Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. dakikada attığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında, Yıldızspor oyuncusu Emre Ülkü, 46. dakikada attığı golle maçın skorunu 1-0 olarak ilan etti. 

Alaçatıspor, sahasındaki mağlubiyetle, lig sıralamasında 41 puanla 8. sırada yer aldı. Alaçatıspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Tavşanlı Linyitspor ile deplasman maçında karşılaşacak.

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