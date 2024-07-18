Alaçatıspor yöneticileri istifa etti

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Fevzi Özkan ve yönetim kurulu toplu olarak istifa ettiler.

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor’un Kulüp Başkanı Fevzi Özkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldılar.

Geçtiğimiz yıl, Ağustos ayında göreve gelen Kulüp Başkanı Fevzi Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz Pazartesi günü yaptıkları yönetim kurulu toplantısında istifa kararı aldılar.

İstifa kararı, Alaçatıspor’un sosyal medya sayfasından duyurulurken, şu ifadeler kullanıldı: "15.07.2024 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde,mevcut yönetim istifa ederek,önümüzdeki sezon devam etmeme kararı alınmıştır."