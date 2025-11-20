Alaçatı’ya yeni bir eğitim alanı kazandırılıyor

Çeşme Belediyesi, Alaçatı’da Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi” için protokol imzaladı. Alaçatı Mahallesi’nde bulunan 1600 metrekare alanda çocuk oyun grupları ve yeşil alanla birlikte 195 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez; 3 sınıfı olan, 36 çocuk kapasiteli bir gündüz bakım evi olarak planlandı.

Açık oyun alanları, Alaçatı’nın taş mimarisiyle uyumlu cephe tasarımı, modern eğitim altyapısı ve çocukların güvenliği esas alınarak hazırlanan proje, bölgeye nitelikli bir kamusal eğitim alanı kazandıracak.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yapım çalışmaları başlayan ve 2026 yılında hizmete açılacak olan merkez için imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi, sadece bugünün değil, geleceğin Çeşmesi için de büyük bir armağan olacak. Bu katkı, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak kalıcı bir miras anlamına geliyor.”