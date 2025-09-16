Alafsar Rahimov’dan yeni single: "Can Oyanmır"

Balaban sanatçısı Alafsar Rahimov, müzik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Sanatçının ilk vokal çalışması olan “Can Oyanmır”, tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Bestesi Alafsar Rahimov’a, sözleri ise No Land şarkılarından tanıdığımız Vugar Hasani’ye ait olan eser; türkü karakterini barındırırken aynı zamanda alternatif bir müzikal yapıya sahip. Uzun yıllardır İstanbul’da müzik yaşamını sürdüren Rahimov, bu şarkısında güçlü ve derinlikli bir dil kullanıyor.

Piyanoda Nicat Aslanov, perdesiz akustik gitarda ise Ozan Sarıboğa yer alarak şarkıya derinlik ve farklı bir tını kazandırıyor. Şarkının video klibinin yönetmenliğini ise Gorgud Jafar üstlendi.

Sanatçı, eserle ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Can Oyanmır, kalbimin en derin yerinden gelen bir şarkı. Yalnızca bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda insanın kendi özüne, kendi yanışına tanıklık etmesi. İlk kez vokal olarak sesimi dinleyiciyle buluşturuyorum ve bu, benim için çok heyecan verici bir dönüm noktası.”