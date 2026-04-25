Alagöz'e karşı köylüler 3 haftadır nöbette: Alagöz gidene kadar direnişe devam

Haber Merkezi

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketinin sondaj girişimlerine karşı yöre halkının başlattığı nöbet bugün 22. gününü geride bıraktı.

Madencilik faaliyetleri son bulana kadar direnişe devam edeceklerini ifade eden yöre halkı, “Yöremizin gelirleri olan fındığı, çayı da bitirecekler. Bir an önce buradan defolup gitmelerini istiyoruz” dedi.

Yağmur çamur demeden günlerdir nöbet tuttuklarını söyleyen bir kadın yurttaş “Bu topraklar benim, bu köy benim. Nefes aldığımız tek yer burası. Asla burada maden istemiyoruz. Bir an önce o vahşi madencilik faaliyetlerinin son bulmasını ve Alagöz’ün buradan defolup gitmesini istiyoruz” dedi.

ÇAYI VE FINDIĞI DA BİTİRECEKLER

Direniş ateşinin başından ayrılmayacaklarını belirten bir başka yurttaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Maden meselesinden dolayı köyümüz tehlike altında. Maden çalışmasıyla bizim hayatımız, suyumuz zarar görüyor. Sağlığımız da risk altında, akciğerlerimiz zarar görüyor. Bu olay sonucunda artık köyümüzde istikrarlı bir yaşam olmayacağı kanaatindeyim. Yöremizin gelirleri olan fındık, çay da zaten 2-3 ay bizi götürüyordu. Bu çalışmalarla bu da zarar görecek. Böyle devam ederse buranın insanları gidecek, başka yer bulmaları gerekir. Bu da mümkün değil, çünkü bu insanların hayatı burası. Bu doğayı terk etmeyeceğiz. Madenden sebep bu yörenin insanlarını yerinden yurdundan etmeyin.”

“ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE GÜNLERDİR NÖBETTEYİZ”

Direnişe katılan köylülerden 6 çocuk annesi Güzel Yerlikaya ise geçim kaynaklarının fındık, çay, mısır olduğunu söyledi. Yerlikaya şöyle konuştu:

“Suyumuza, doğamıza, havamıza dokunmasınlar. Bizi eskisi gibi kendi halimize bıraksınlar. Bu taşların üstünde ekmek çıkartıp yemeye uğraşıyoruz biz bu köyde. Eskisi gibi rahat yaşamımıza bıraksınlar bizi. Madenciler bu köyden defolsun gitsin, başka bir şey istemiyorum. Bu ateş burada yandığından beri bir gece gelmesek ikinci gece buraya geliyoruz. Çocuklarımla buraya geliyorum.”

Direnişe destek çağrısı da yapan Yerlikaya “Benim tek dileğim birlik beraberlik olsun, bu madencileri bu köyden defedelim gitsin. Kötülükle hiçbir şey olmaz. Biz tüm yetkililerden, siyasilerden, herkesten bu konuda yardım istiyoruz. Bu madencileri köyümüzden alsın gitsinler” ifadelerini kullandı.