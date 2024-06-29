Alagöz Holding Iğdır FK, Bundesliga 2. Lig’den Ahmet Engin’i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg’da forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Engin’i transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Ahmet Engin. Takımımız, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ahmet Engin'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Engin, geçen sezon Duisburg formasıyla çıktığı 18 lig maçında 3 gol atıp, 4 asist yaptı.