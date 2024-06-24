Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Faslı futbolcu 32 yaşındaki Adrien Regattin'i transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte çıktığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist kaydetti.