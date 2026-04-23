Alagöz’e karşı nöbet 20 gündür sürüyor: “Çalışmalar durana kadar direnişe devam”

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketinin sondaj girişimlerine karşı yöre halkının başlattığı nöbet devam ediyor. Nöbetin 19. gününü geride bırakan yöre halkı, “Toprağımızın başındayız. Alagöz buradan defolana kadar biz bu ateşin başında nöbet tutacağız” dedi.

Günlerdir alandan ayrılmadıklarını belirten bir yurttaş, “Biz buradaki mücadelemiz; doğamızın, çevremizin kirletilmemesi, gelecek nesillere daha sağlıklı, sıhhatli ve yaşanabilir bir memleket bırakabilmek için. Buradaki mevzumuz; hukukun vermiş olduğu kararın uygulanması. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece kanunun vermiş olduğu, mahkemenin düzenlemiş olduğu kararın yerine getirilmesi” dedi.

“BUGÜN BİZİM BAŞIMIZA GELEN YARIN HERKESİN BAŞINA GELİR”

“Bugün Sekü Köyü’nün başına gelen, yarın herkesin başına gelecek bir şey. Sorumsuz madenciliğin tümüne karşıyız” diyen başka bir yurttaş ise şunları söyledi: “Ülke genelinde işletilen tüm maden şirketleri sorumsuz, denetimsiz bir felaket yaratmakta. Sadece buraya göre değil; bunun örneğini Erzincan İliç’te, Manisa Soma’da, Karaman Ermenek’te, Zonguldak’ta tecrübeleriyle, görüntüleriyle gördük. Hiçbir denetim yapılmıyor, vatandaşın sağlığı dikkate alınmıyor. Tam bir felaket yaşanıyor. Yarın öbür gün aynı felaketi burada da yaşamamak için bu direncimize devam ediyoruz.”

DERELİ’DE YAŞANANDAN DERS ALINMALI

Başka bir yurttaş ise dün Dereli ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu sondaj makinesinin toprak yığını altında kaldığını anımsattı. Yurttaş şu ifadeleri kullandı:

“Topraklar, heyelanlı bir şekilde o vahşi maden şirketlerinin makinesini yuttu. Buradan defolup gitsinler. Çünkü biz pes etmeyeceğiz. Bunun ne kadar daha devam edeceğini bilmiyoruz. Yazın daha kalabalık olacağız, bayramda daha kalabalık olacağız. Onlar ne kadar gelirlerse gelsinler, biz hep onlardan daha kalabalık olacağız. Bunu böyle bilsinler. Gitsinler. Bu ateş bir gün onları da yakacak.”

“ALAGÖZ BURADAN GİDENE KADAR ATEŞİN BAŞINDAYIZ”

Bir hafta önce direnişe katıldığını ifade eden bir kadın yurttaş ise, “Endişeliyim, çünkü bu Alagöz denen sahtekârlar köyümüzün tepesine çıkmışlar, sondaj makinesini kurmuşlar. Bizim temiz havamızı, doğal sularımızı kirletmesinler. ‘Acaba bundan sonra içinde siyanür var mı?’ diye korkarak içmek istemiyoruz sularımızı. Doğamızı kirletmenizi istemiyoruz. Biz direncimizi kaybetmedik. Her geçen gün biraz daha hırslanarak devam ediyoruz. Ta ki Alagöz buradan defolana kadar da biz bu ateşin başında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Ve bütün köylülere de tekrar sesleniyorum: Bizi burada yalnız bırakmayın, yanımızda olun.”