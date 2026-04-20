Alagöz’e karşı nöbet sürüyor: "Yaşam alanlarımızdan uzaklaştırmalarını istiyoruz"

İlayda SORKU

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketinin sondaj girişimlerine karşı yöre halkının başlattığı nöbet devam ediyor. Dün gece de nöbet alanından ayrılmayan yurttaşlar, “Bütün hukuki süreç bizim tarafımızda olmasına rağmen iş makineleri hâlâ ciğerlerimizi delmeye devam ediyor. İşimizi gücümüzü bıraktık, sıcak yatağımızı bıraktık. Burada başında beklediğimiz ateşimizin sönmemesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Çözüm beklediklerini vurgulayan köylüler, “Yetkililerden artık bu makineyi buradan götürüp bizim yaşam alanlarımızdan uzaklaştırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

İki akşamdır annesiyle birlikte nöbete geldiğini aktaran bir yurttaş “Benim annem yolda yürüyemiyor, koltuk değnekleriyle geziyor. Ama bu haklı davasında pes etmeden oğlunun yanında durmaya devam ediyor. Burada bütün köylülerimizle beraber bu ateşi söndürmemeye, halkın gücünü göstermeye, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yağmurun altında saatlerce nöbet tutuyoruz. Sesimizi duysunlar, artık gitsinler buradan” ifadelerini kullandı.

HUKUKSUZ SONDAJ DEVAM EDİYOR

“Köyümüzü savunmaya devam edeceğiz” diyen Sekülüler, şunları söyledi: “Alagöz’ün madenini istemiyoruz. Suyumuzu, doğamızı, sağlığımızı istiyoruz. İstemediğimiz halde yukarıda hukuksuzca sondaj devam ediyor. Benim çocuğum gece gündüz odun taşıyor buraya, direnmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı evde bıraktık geldik. Defolsun gitsin Alagöz. Bizi kendi halimize bıraksın, topraklarımızı bırakıp gitsinler.”

TEMÜR’E CEVAP

Öte yandan AKP Giresun Milletvekili Ali Temür'ün yerel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayındaki ifadelerine de yöre halkından cevap gecikmedi. Yaşam savunucuları madencilik faaliyetlerinin kamu yararı taşıdığını öne süren ve ‘milli ekonomi’ savunması yapan Temür’ün açıklamalarının sahadaki gerçeklerle ve kamuya açık verilerle örtüşmediğine dikkat çekti.

Giresun-Bulancak-Piraziz Çevre ve Doğa Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Madencilik faaliyetlerini devlet değil, özel şirketler yürütmektedir. Yeraltı zenginliklerimiz ve binlerce insanın yaşam alanı ve geçim kaynakları holdinglere ihale edilmektedir. Açık kaynaklar ve resmi veriler, bu faaliyetlerden devletin aldığı payın maksimum yüzde 2 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. ‘Milli ekonomiye büyük katkı’ bu mudur? Bu oran, kamu yararı açısından son derece sınırlıdır. Giresun halkının bu faaliyetlerden doğrudan ve kalıcı bir kazanç sağladığını iddia etmek ise mümkün değildir” denildi.

HOLDİNGİN VEKİLİ

Açıklama şu sözlerle devam etti: “Madencilik sonrası rehabilitasyon konusunda Vekil Temur'ca kamuoyuna yansıtılan tablo gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar ülkemizde, madencilik faaliyetleri sonrası ekosistemin sürdürülebilir şekilde eski haline döndürüldüğü somut bir örnek bulunmamaktadır. Uygulamada yapılanlar çoğu zaman sınırlı alanlarda sembolik ağaçlandırma ve fotoğraf çekiminden ibarettir. Giresun'un toprağı, suyu ve tarımı kısa vadeli ve bir şirketin kazancına peşkeş çekilemez. Vekil Ali Temur'un söylediklerinin gerçeklikle bağı olduğu söylenemez. Kendisi Giresun Milletvekili'dir, Alagöz'ün ya da herhangi bir maden holdinginin vekili gibi davranmamalıdır.”