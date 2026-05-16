Alagöz’ün şirketi 'ikna' turunda

İlayda SORKU

Giresun’da AKP’li Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait şirketin yürüttüğü madencilik faaliyetlerine karşı direniş sürerken Doğankent’te muhtarların çağrıldığı toplantıda şirket yöneticilerinin de yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre muhtarlar, “yaylalardaki kaçak yapılaşma” gündemiyle toplantıya çağrıldı. Toplantının ardından Alagöz Madencilik yöneticileriyle ikinci bir oturum yapıldı.

BirGün’e konuşan bir muhtar, toplantının sonradan “madene ikna” oturumuna dönüştüğünü söyledi. Muhtar, “Yayla toplantısı bittikten sonra belediye başkanı söz alarak ortada bölgedeki maden faaliyetlerine ilişkin bilgi kirliliği dolaştığını ve şirketin bunun üzerine açıklama yapacağını söyledi. Ardından da şirket yetkilileri geldi” dedi. Toplantının en tartışmalı kısmı ise telefonların toplatılması oldu. Muhtar, şirket yöneticileri geldikten sonra cep telefonlarının toplandığını doğruladı. Şirket yetkililerinin faaliyetlerini anlattığını aktaran muhtar, ayrıca şirketin yarattığı tahribatı kabul ettiğini de anlattı.

NEYİN İKNASI?

Köylülerden muhtarına, yaşam alanlarını savunan Giresunluların iradesini kırmaya çalışan Alagöz Madencilik uzun süredir Giresun’da yürüttüğü projeler ve çevre tahribatıyla gündemde. “Neye ikna etmeye çalışıyorlar” sorusunun yanıtı ise kentin dereleri, yaylaları ve yaşam alanlarında saklı. Yıllardır çevre tahribatı, kaçak atık havuzları ve köylülerin direnişiyle gündeme gelen şirket faaliyetlerini büyütmek istiyor.

Harşit Vadisi’ni kirleten şirketin faaliyetleri, Görele ve Tirebolu’daki fındık ve çay bahçelerini yok edecek. 13 bin 864 hektar büyüklüğündeki maden ruhsatına sahip şirket iki ayrı poligonda onlarca sondaj yapacak, yarma yöntemi kullanılarak bitkisel toprak sıyırılacak. Yemyeşil olan araziler adeta birer çöle dönüşecek.